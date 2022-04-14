Tokenomik Plebbit (PLEB)
Plebbit (PLEB) Maklumat
PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps.
WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha.
WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities.
WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media).
HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com
- https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.
- https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.
- https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes.
Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced.
To learn more, please visit plebbit.com
Plebbit (PLEB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Plebbit (PLEB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Plebbit (PLEB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Plebbit (PLEB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PLEB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PLEB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PLEB, terokai PLEB harga langsung token!
PLEB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PLEB? Halaman ramalan harga PLEB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.