The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.

Memahami tokenomik Pledge (PLEDGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLEDGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pledge (PLEDGE) Berapakah nilai Pledge (PLEDGE) hari ini? Harga langsung PLEDGE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PLEDGE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PLEDGE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pledge? Had pasaran untuk PLEDGE ialah $ 207.51K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PLEDGE? Bekalan edaran PLEDGE ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLEDGE? PLEDGE mencapai harga ATH sebanyak 0.0093626 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLEDGE? PLEDGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PLEDGE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLEDGEialah -- USD . Adakah PLEDGE akan naik lebih tinggi tahun ini? PLEDGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLEDGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

