PlotX (PLOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00699429 24J Tinggi $ 0.00713104 Sepanjang Masa $ 0.376907 Harga Terendah $ 0.00315491 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +5.34%

PlotX (PLOT) harga masa nyata ialah $0.00712015. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLOT didagangkan antara $ 0.00699429 rendah dan $ 0.00713104 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLOT sepanjang masa ialah $ 0.376907, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00315491.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLOT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan +5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PlotX (PLOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 742.23K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.42M Bekalan Peredaran 104.24M Jumlah Bekalan 200,000,000.0

Had Pasaran semasa PlotX ialah $ 742.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLOT ialah 104.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.42M.