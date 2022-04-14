Tokenomik PlotX (PLOT)

Lihat cerapan utama tentang PlotX (PLOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PlotX (PLOT) Maklumat

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets.

PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?”

Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

Laman Web Rasmi:
https://plotx.io/

PlotX (PLOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PlotX (PLOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 737.43K
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 104.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.376907
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00315491
Harga Semasa:
$ 0.00707423
Tokenomik PlotX (PLOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PlotX (PLOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PLOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PLOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PLOT, terokai PLOT harga langsung token!

PLOT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PLOT? Halaman ramalan harga PLOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.