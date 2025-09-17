Plugin (PLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02158065 $ 0.02158065 $ 0.02158065 24J Rendah $ 0.02202382 $ 0.02202382 $ 0.02202382 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02158065$ 0.02158065 $ 0.02158065 24J Tinggi $ 0.02202382$ 0.02202382 $ 0.02202382 Sepanjang Masa $ 0.972163$ 0.972163 $ 0.972163 Harga Terendah $ 0.01388484$ 0.01388484 $ 0.01388484 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +37.81% Perubahan Harga (7D) +37.81%

Plugin (PLI) harga masa nyata ialah $0.02183916. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLI didagangkan antara $ 0.02158065 rendah dan $ 0.02202382 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLI sepanjang masa ialah $ 0.972163, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01388484.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLI telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +37.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plugin (PLI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Bekalan Peredaran 192.69M 192.69M 192.69M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Plugin ialah $ 4.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLI ialah 192.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.93M.