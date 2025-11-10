Plume Staked ETH Harga Hari Ini

Harga langsung Plume Staked ETH (PETH) hari ini ialah $ 3,493.65, dengan 4.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PETH kepada USD penukaran adalah $ 3,493.65 setiap PETH.

Plume Staked ETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 161,271, dengan bekalan edaran sebanyak 46.31 PETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PETH didagangkan antara $ 3,316.25 (rendah) dan $ 3,488.56 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,947.99, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,072.06.

Dalam prestasi jangka pendek, PETH dipindahkan +0.92% dalam sejam terakhir dan -7.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Plume Staked ETH (PETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 161.27K$ 161.27K $ 161.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 161.27K$ 161.27K $ 161.27K Bekalan Peredaran 46.31 46.31 46.31 Jumlah Bekalan 46.30511099148167 46.30511099148167 46.30511099148167

Had Pasaran semasa Plume Staked ETH ialah $ 161.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PETH ialah 46.31, dengan jumlah bekalan sebanyak 46.30511099148167. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 161.27K.