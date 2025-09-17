Lagi Mengenai PUSD

Maklumat Harga PUSD

Kertas putih PUSD

Laman Web Rasmi PUSD

Tokenomik PUSD

Ramalan Harga PUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Plume USD Logo

Plume USD Harga (PUSD)

Tidak tersenarai

1 PUSD ke USD Harga Langsung:

$0.998018
$0.998018$0.998018
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Plume USD (PUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:46 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.996337
$ 0.996337$ 0.996337
24J Rendah
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24J Tinggi

$ 0.996337
$ 0.996337$ 0.996337

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.981207
$ 0.981207$ 0.981207

+0.16%

+0.06%

+0.29%

+0.29%

Plume USD (PUSD) harga masa nyata ialah $0.999272. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUSD didagangkan antara $ 0.996337 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUSD sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981207.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUSD telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plume USD (PUSD) Maklumat Pasaran

$ 19.71M
$ 19.71M$ 19.71M

--
----

$ 19.71M
$ 19.71M$ 19.71M

19.75M
19.75M 19.75M

19,748,342.385972
19,748,342.385972 19,748,342.385972

Had Pasaran semasa Plume USD ialah $ 19.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUSD ialah 19.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19748342.385972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.71M.

Plume USD (PUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Plume USD kepada USD adalah $ +0.00059068.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Plume USD kepada USD adalah $ -0.0000883356.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Plume USD kepada USD adalah $ +0.0007236727.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Plume USD kepada USD adalah $ +0.0004297173384947.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00059068+0.06%
30 Hari$ -0.0000883356-0.00%
60 Hari$ +0.0007236727+0.07%
90 Hari$ +0.0004297173384947+0.04%

Apakah itu Plume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Plume USD (PUSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Plume USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plume USD (PUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plume USD (PUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plume USD.

Semak Plume USD ramalan harga sekarang!

PUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Plume USD (PUSD)

Memahami tokenomik Plume USD (PUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plume USD (PUSD)

Berapakah nilai Plume USD (PUSD) hari ini?
Harga langsung PUSD dalam USD ialah 0.999272 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUSD ke USD?
Harga semasa PUSD ke USD ialah $ 0.999272. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plume USD?
Had pasaran untuk PUSD ialah $ 19.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUSD?
Bekalan edaran PUSD ialah 19.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUSD?
PUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.013 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUSD?
PUSD melihat harga ATL sebanyak 0.981207 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUSDialah -- USD.
Adakah PUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:46 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.