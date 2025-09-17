Plume USD (PUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996337 $ 0.996337 $ 0.996337 24J Rendah $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996337$ 0.996337 $ 0.996337 24J Tinggi $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sepanjang Masa $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Harga Terendah $ 0.981207$ 0.981207 $ 0.981207 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +0.29%

Plume USD (PUSD) harga masa nyata ialah $0.999272. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUSD didagangkan antara $ 0.996337 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUSD sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981207.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUSD telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plume USD (PUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.71M$ 19.71M $ 19.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.71M$ 19.71M $ 19.71M Bekalan Peredaran 19.75M 19.75M 19.75M Jumlah Bekalan 19,748,342.385972 19,748,342.385972 19,748,342.385972

Had Pasaran semasa Plume USD ialah $ 19.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUSD ialah 19.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19748342.385972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.71M.