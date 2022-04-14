Tokenomik Plume USD (PUSD)

Lihat cerapan utama tentang Plume USD (PUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Plume USD (PUSD) Maklumat

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://pusd.plume.org/
Kertas putih:
https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd

Plume USD (PUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Plume USD (PUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.77M
Jumlah Bekalan:
$ 16.81M
Bekalan Edaran:
$ 16.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.013
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.981207
Harga Semasa:
$ 0.998438
Tokenomik Plume USD (PUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Plume USD (PUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUSD, terokai PUSD harga langsung token!

PUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUSD? Halaman ramalan harga PUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

