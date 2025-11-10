BursaDEX+
Harga PLURcoin langsung hari ini ialah 0 USD.PLUR modal pasaran ialah 188,747 USD. Jejaki masa nyata PLUR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 PLUR ke USD Harga Langsung:

$0.00017206
$0.00017206
0.00%1D
USD
PLURcoin (PLUR) Carta Harga Langsung
PLURcoin Harga Hari Ini

Harga langsung PLURcoin (PLUR) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLUR kepada USD penukaran adalah -- setiap PLUR.

PLURcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188,747, dengan bekalan edaran sebanyak 1.10B PLUR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLUR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PLUR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PLURcoin (PLUR) Maklumat Pasaran

$ 188.75K
$ 188.75K

--
--

$ 9.65M
$ 9.65M

1.10B
1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797

Had Pasaran semasa PLURcoin ialah $ 188.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLUR ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 56097013924.83797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.65M.

PLURcoin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PLURcoin (PLUR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PLURcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PLURcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PLURcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PLURcoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-23.38%
60 Hari$ 0-22.74%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk PLURcoin

PLURcoin (PLUR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLUR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PLURcoin (PLUR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PLURcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga PLURcoin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PLUR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PLURcoin Ramalan Harga.

Apakah itu PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLURcoin

Berapakah nilai 1 PLURcoin pada tahun 2030?
Jika PLURcoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PLURcoin berpotensi dan jangkaan ROI.
$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04565

$0.1600

$0.00000000000428

$0.1600

$0.000004368

$0.00417

$0.013463

