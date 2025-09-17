Plush Pepe (PPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00369276$ 0.00369276 $ 0.00369276 Harga Terendah $ 0.00006136$ 0.00006136 $ 0.00006136 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -4.99% Perubahan Harga (7D) -4.99%

Plush Pepe (PPEPE) harga masa nyata ialah $0.00011037. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPEPE sepanjang masa ialah $ 0.00369276, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006136.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPEPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plush Pepe (PPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Plush Pepe ialah $ 11.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPEPE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.04K.