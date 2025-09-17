Lagi Mengenai PPEPE

Plush Pepe Logo

Plush Pepe Harga (PPEPE)

Tidak tersenarai

1 PPEPE ke USD Harga Langsung:

$0.00011037
$0.00011037$0.00011037
0.00%1D
USD
Plush Pepe (PPEPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:14:06 (UTC+8)

Plush Pepe (PPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00369276
$ 0.00369276$ 0.00369276

$ 0.00006136
$ 0.00006136$ 0.00006136

--

--

-4.99%

-4.99%

Plush Pepe (PPEPE) harga masa nyata ialah $0.00011037. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPEPE sepanjang masa ialah $ 0.00369276, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006136.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPEPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plush Pepe (PPEPE) Maklumat Pasaran

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

--
----

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Plush Pepe ialah $ 11.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPEPE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.04K.

Plush Pepe (PPEPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Plush Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Plush Pepe kepada USD adalah $ -0.0000318311.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Plush Pepe kepada USD adalah $ -0.0000790254.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Plush Pepe kepada USD adalah $ -0.0004400239376862717.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0000318311-28.84%
60 Hari$ -0.0000790254-71.60%
90 Hari$ -0.0004400239376862717-79.94%

Apakah itu Plush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Plush Pepe (PPEPE) Sumber

Laman Web Rasmi

Plush Pepe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plush Pepe (PPEPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plush Pepe (PPEPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plush Pepe.

Semak Plush Pepe ramalan harga sekarang!

PPEPE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Plush Pepe (PPEPE)

Memahami tokenomik Plush Pepe (PPEPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PPEPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plush Pepe (PPEPE)

Berapakah nilai Plush Pepe (PPEPE) hari ini?
Harga langsung PPEPE dalam USD ialah 0.00011037 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PPEPE ke USD?
Harga semasa PPEPE ke USD ialah $ 0.00011037. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plush Pepe?
Had pasaran untuk PPEPE ialah $ 11.04K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PPEPE?
Bekalan edaran PPEPE ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PPEPE?
PPEPE mencapai harga ATH sebanyak 0.00369276 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PPEPE?
PPEPE melihat harga ATL sebanyak 0.00006136 USD.
Berapakah jumlah dagangan PPEPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PPEPEialah -- USD.
Adakah PPEPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PPEPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PPEPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
