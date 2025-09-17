PLUTO (PLUTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00155953$ 0.00155953 $ 0.00155953 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.94% Perubahan Harga (7D) +5.94%

PLUTO (PLUTO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLUTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLUTO sepanjang masa ialah $ 0.00155953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLUTO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLUTO (PLUTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Bekalan Peredaran 999.04M 999.04M 999.04M Jumlah Bekalan 999,039,320.544651 999,039,320.544651 999,039,320.544651

Had Pasaran semasa PLUTO ialah $ 10.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLUTO ialah 999.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999039320.544651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.47K.