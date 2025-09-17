Pluton (PLU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.467588 24J Tinggi $ 0.48876 Sepanjang Masa $ 32.76 Harga Terendah $ 0.308461 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.51% Perubahan Harga (7D) -2.51%

Pluton (PLU) harga masa nyata ialah $0.487308. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLU didagangkan antara $ 0.467588 rendah dan $ 0.48876 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLU sepanjang masa ialah $ 32.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.308461.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLU telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.51% dalam 24 jam dan -2.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pluton (PLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.60M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.82M Bekalan Peredaran 11.50M Jumlah Bekalan 14,000,000.0

Had Pasaran semasa Pluton ialah $ 5.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLU ialah 11.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.82M.