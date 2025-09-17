PlutusDAO (PLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01803119 $ 0.01803119 $ 0.01803119 24J Rendah $ 0.02028241 $ 0.02028241 $ 0.02028241 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01803119$ 0.01803119 $ 0.01803119 24J Tinggi $ 0.02028241$ 0.02028241 $ 0.02028241 Sepanjang Masa $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +8.84% Perubahan Harga (7D) +2.02% Perubahan Harga (7D) +2.02%

PlutusDAO (PLS) harga masa nyata ialah $0.02004199. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLS didagangkan antara $ 0.01803119 rendah dan $ 0.02028241 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLS sepanjang masa ialah $ 1.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLS telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +8.84% dalam 24 jam dan +2.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PlutusDAO (PLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 928.44K$ 928.44K $ 928.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Bekalan Peredaran 46.34M 46.34M 46.34M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa PlutusDAO ialah $ 928.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLS ialah 46.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00M.