PLYR L1 Harga Hari Ini

Harga langsung PLYR L1 (PLYR) hari ini ialah $ 0.00322038, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLYR kepada USD penukaran adalah $ 0.00322038 setiap PLYR.

PLYR L1 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 393,595, dengan bekalan edaran sebanyak 122.22M PLYR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLYR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02441299, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000707.

Dalam prestasi jangka pendek, PLYR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +49.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PLYR L1 (PLYR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 393.60K$ 393.60K $ 393.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 122.22M 122.22M 122.22M Jumlah Bekalan 749,980,912.8692645 749,980,912.8692645 749,980,912.8692645

Had Pasaran semasa PLYR L1 ialah $ 393.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLYR ialah 122.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749980912.8692645. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.42M.