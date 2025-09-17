PNP Exchange (PNP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00124831 24J Tinggi $ 0.00154094 Sepanjang Masa $ 0.00478404 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.15% Perubahan Harga (1D) +15.49% Perubahan Harga (7D) -5.27%

PNP Exchange (PNP) harga masa nyata ialah $0.00149355. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNP didagangkan antara $ 0.00124831 rendah dan $ 0.00154094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNP sepanjang masa ialah $ 0.00478404, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNP telah berubah sebanyak +3.15% sejak sejam yang lalu, +15.49% dalam 24 jam dan -5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PNP Exchange (PNP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.49M Bekalan Peredaran 999.98M Jumlah Bekalan 999,976,863.36

Had Pasaran semasa PNP Exchange ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PNP ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999976863.36. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.49M.