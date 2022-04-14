Tokenomik PNP Exchange (PNP)

Tokenomik PNP Exchange (PNP)

Lihat cerapan utama tentang PNP Exchange (PNP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PNP Exchange (PNP) Maklumat

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

Laman Web Rasmi:
https://www.pnp.exchange

PNP Exchange (PNP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PNP Exchange (PNP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.23M
Jumlah Bekalan:
$ 999.98M
Bekalan Edaran:
$ 999.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.23M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00478404
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00122296
Tokenomik PNP Exchange (PNP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PNP Exchange (PNP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PNP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PNP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PNP, terokai PNP harga langsung token!

PNP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PNP? Halaman ramalan harga PNP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

