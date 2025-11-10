Tokenomik Pochita on Ethereum (POCHITA)
Pochita on Ethereum (POCHITA) Maklumat
"A year since Balltze’s departure, we are finally welcoming a new member, meet Pochita She is a ex-breeder surrendered to AFCP and held to LAP charity. I gave her the name Pochita because I really hope she can be strong and sweet like Pochita from Chainsaw man(huge fan, yes!)"
100% COMMUNITY-DRIVEN
POCHITA on Ethereum is a 100% Community Take-Over (CTO) project, driven by a meme-inspired community. It's an evolution of the viral crypto-meme that took off after the adoption of Pochita, a new dog by the owner of Balltze, the Cheems meme sensation.
JOIN US NOW!
With no involvement from developers or centralized teams, the project is fully in the hands of the community. It embodies decentralization, where decisions and direction are made by its supporters and holders. The $POCHITA token symbolizes a shared vision of collaboration, creativity, and fun in the crypto space, driven entirely by its passionate and active community.
Tokenomik Pochita on Ethereum (POCHITA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pochita on Ethereum (POCHITA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token POCHITA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token POCHITA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik POCHITA, terokai POCHITA harga langsung token!
