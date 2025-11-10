Pochita v2 Harga Hari Ini

Harga langsung Pochita v2 (POCHITA) hari ini ialah --, dengan 4.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POCHITA kepada USD penukaran adalah -- setiap POCHITA.

Pochita v2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 79,839, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M POCHITA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POCHITA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03193544, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POCHITA dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -29.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pochita v2 (POCHITA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.999999 999,999,999.999999 999,999,999.999999

Had Pasaran semasa Pochita v2 ialah $ 79.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POCHITA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.84K.