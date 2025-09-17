Pocketcoin (PKOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.72191 $ 0.72191 $ 0.72191 24J Rendah $ 0.727428 $ 0.727428 $ 0.727428 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.72191$ 0.72191 $ 0.72191 24J Tinggi $ 0.727428$ 0.727428 $ 0.727428 Sepanjang Masa $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Harga Terendah $ 0.096816$ 0.096816 $ 0.096816 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +1.28% Perubahan Harga (7D) +1.28%

Pocketcoin (PKOIN) harga masa nyata ialah $0.72383. Sepanjang 24 jam yang lalu, PKOIN didagangkan antara $ 0.72191 rendah dan $ 0.727428 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PKOIN sepanjang masa ialah $ 6.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.096816.

Dari segi prestasi jangka pendek, PKOIN telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pocketcoin (PKOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Bekalan Peredaran 11.42M 11.42M 11.42M Jumlah Bekalan 12,289,450.0 12,289,450.0 12,289,450.0

Had Pasaran semasa Pocketcoin ialah $ 8.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PKOIN ialah 11.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12289450.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.90M.