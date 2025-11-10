BursaDEX+
Harga Pofu langsung hari ini ialah 0 USD.POFU modal pasaran ialah 18,078,403 USD. Jejaki masa nyata POFU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Pofu langsung hari ini ialah 0 USD.POFU modal pasaran ialah 18,078,403 USD. Jejaki masa nyata POFU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai POFU

Maklumat Harga POFU

Apakah POFU

Laman Web Rasmi POFU

Tokenomik POFU

Ramalan Harga POFU

Pofu Logo

Pofu Harga (POFU)

Tidak tersenarai

1 POFU ke USD Harga Langsung:

$0.00018078
$0.00018078$0.00018078
+3.40%1D
USD
Pofu (POFU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:32:40 (UTC+8)

Pofu Harga Hari Ini

Harga langsung Pofu (POFU) hari ini ialah --, dengan 3.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POFU kepada USD penukaran adalah -- setiap POFU.

Pofu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,078,403, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B POFU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POFU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POFU dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -10.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pofu (POFU) Maklumat Pasaran

$ 18.08M
$ 18.08M$ 18.08M

--
----

$ 18.08M
$ 18.08M$ 18.08M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pofu ialah $ 18.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POFU ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.08M.

Pofu Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+3.23%

-10.18%

-10.18%

Pofu (POFU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pofu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pofu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pofu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pofu kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.23%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Pofu

Pofu (POFU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POFU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Pofu (POFU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pofu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Pofu (POFU)

POFU (POFU) — Meme Culture Meets Community Utility

Launched on august 31, 2025 by an independent team of crypto enthusiasts, POFU is a meme-inspired cryptocurrency project designed to merge the viral energy of internet culture with the collaborative potential of decentralized finance. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, POFU serves as a community-driven digital asset focused on entertainment, participation, and collective growth.

The character behind POFU is inspired by well-known elements of online culture — combining a laid-back, relaxed personality with a visually distinctive, soft and rounded creature design that has become the project’s recognizable identity. This character-centric branding aims to foster an emotional connection with the community, transforming POFU from a simple meme token into a shared cultural symbol.

The mission of POFU is to show that meme-based assets can evolve beyond short-term speculation. Its core objective is to build a decentralized and engaged community that actively shapes the project’s roadmap and direction. Holders are encouraged to participate in governance decisions, propose new initiatives, and contribute creatively to the ecosystem, turning the project into a collaborative effort rather than a passive investment.

From a technical standpoint, POFU is a standard ERC-20 token deployed on the Ethereum mainnet. The total supply was minted at launch, with 80% locked or burned into liquidity pools, supporting long-term trading stability and reducing the risk of centralization. The remaining allocation is distributed between community incentives (10%) and ecosystem development, marketing, and partnerships (10%). POFU is also built with a zero-tax policy, meaning there are no transaction fees, buy/sell taxes, or hidden costs embedded in the smart contract. This approach simplifies participation and ensures that token transfers remain transparent and accessible.

POFU initially launched its liquidity on Uniswap, where it is currently traded against ETH. Future plans include listing on additional decentralized and centralized exchanges, expanding liquidity depth, and introducing more trading pairs. The development roadmap also envisions features such as meme-based NFT collections, community staking mechanisms, and collaborations with creators to strengthen the project’s cultural footprint.

Transparency and security are core principles of the project. The smart contract code is publicly verifiable on Etherscan, and the team supports independent security audits and community reviews. Governance processes and development updates are shared openly through official communication channels to maintain trust and accountability.

While POFU embraces the humor and creativity characteristic of meme tokens, it also serves as a broader experiment in digital culture and community coordination. By blending playful branding with real utility and participatory governance, the project aims to demonstrate how online narratives can evolve into enduring, collaborative digital ecosystems.

POFU is more than just a meme token — it is a social experiment in decentralized participation and cultural storytelling, designed to grow organically alongside its community.

Pofu (POFU) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pofu

Berapakah nilai 1 Pofu pada tahun 2030?
Jika Pofu berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Pofu berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:32:40 (UTC+8)

