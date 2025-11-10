Pofu Harga Hari Ini

Harga langsung Pofu (POFU) hari ini ialah --, dengan 3.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POFU kepada USD penukaran adalah -- setiap POFU.

Pofu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,078,403, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B POFU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POFU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POFU dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -10.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pofu (POFU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.08M$ 18.08M $ 18.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.08M$ 18.08M $ 18.08M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

