Pog (POG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00286712$ 0.00286712 $ 0.00286712 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +1.29% Perubahan Harga (7D) +1.29%

Pog (POG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POG sepanjang masa ialah $ 0.00286712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POG telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +1.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pog (POG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.59K$ 49.59K $ 49.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.59K$ 49.59K $ 49.59K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,733,130.204973 999,733,130.204973 999,733,130.204973

Had Pasaran semasa Pog ialah $ 49.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POG ialah 999.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999733130.204973. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.59K.