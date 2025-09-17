Points (POINTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.059039$ 0.059039 $ 0.059039 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.84% Perubahan Harga (7D) +7.84%

Points (POINTS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POINTS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POINTS sepanjang masa ialah $ 0.059039, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POINTS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Points (POINTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Bekalan Peredaran 249.00M 249.00M 249.00M Jumlah Bekalan 249,000,000.0 249,000,000.0 249,000,000.0

Had Pasaran semasa Points ialah $ 74.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POINTS ialah 249.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 249000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.45K.