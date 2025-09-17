Poison Finance (POI$ON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00275304 $ 0.00275304 $ 0.00275304 24J Rendah $ 0.00276053 $ 0.00276053 $ 0.00276053 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00275304$ 0.00275304 $ 0.00275304 24J Tinggi $ 0.00276053$ 0.00276053 $ 0.00276053 Sepanjang Masa $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Harga Terendah $ 0.00182378$ 0.00182378 $ 0.00182378 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -8.90% Perubahan Harga (7D) -8.90%

Poison Finance (POI$ON) harga masa nyata ialah $0.00275751. Sepanjang 24 jam yang lalu, POI$ON didagangkan antara $ 0.00275304 rendah dan $ 0.00276053 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POI$ON sepanjang masa ialah $ 2.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00182378.

Dari segi prestasi jangka pendek, POI$ON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poison Finance (POI$ON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.44K$ 31.44K $ 31.44K Bekalan Peredaran 8.77M 8.77M 8.77M Jumlah Bekalan 11,402,635.28615043 11,402,635.28615043 11,402,635.28615043

Had Pasaran semasa Poison Finance ialah $ 24.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POI$ON ialah 8.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11402635.28615043. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.44K.