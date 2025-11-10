BursaDEX+
Harga POKI langsung hari ini ialah 0 USD.POKI modal pasaran ialah 13,079.11 USD. Jejaki masa nyata POKI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

POKI Harga (POKI)

1 POKI ke USD Harga Langsung:

0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
POKI (POKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:34:49 (UTC+8)

POKI Harga Hari Ini

Harga langsung POKI (POKI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POKI kepada USD penukaran adalah -- setiap POKI.

POKI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,079.11, dengan bekalan edaran sebanyak 984.06M POKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00106015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POKI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

POKI (POKI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa POKI ialah $ 13.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POKI ialah 984.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999845689.148338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.29K.

POKI Sejarah Harga USD

POKI (POKI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga POKI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga POKI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga POKI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga POKI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-53.99%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk POKI

POKI (POKI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POKI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
POKI (POKI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga POKI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga POKI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk POKI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik POKI Ramalan Harga.

Apakah itu POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

POKI (POKI) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai POKI

Berapakah nilai 1 POKI pada tahun 2030?
Jika POKI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga POKI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:34:49 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

