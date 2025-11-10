POKI Harga Hari Ini

Harga langsung POKI (POKI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POKI kepada USD penukaran adalah -- setiap POKI.

POKI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,079.11, dengan bekalan edaran sebanyak 984.06M POKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00106015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POKI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

POKI (POKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Bekalan Peredaran 984.06M 984.06M 984.06M Jumlah Bekalan 999,845,689.148338 999,845,689.148338 999,845,689.148338

Had Pasaran semasa POKI ialah $ 13.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POKI ialah 984.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999845689.148338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.29K.