PokPok Agent Brain by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini ialah $ 0.00246826, dengan 10.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CTDA kepada USD penukaran adalah $ 0.00246826 setiap CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 398,705, dengan bekalan edaran sebanyak 161.53M CTDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CTDA didagangkan antara $ 0.00211494 (rendah) dan $ 0.00249739 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01343034, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00120611.

Dalam prestasi jangka pendek, CTDA dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan -14.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 398.71K$ 398.71K $ 398.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Bekalan Peredaran 161.53M 161.53M 161.53M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PokPok Agent Brain by Virtuals ialah $ 398.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTDA ialah 161.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.47M.