PokPok Golden Egg (PEGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.07725 $ 0.07725 $ 0.07725 24J Rendah $ 0.086876 $ 0.086876 $ 0.086876 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.07725$ 0.07725 $ 0.07725 24J Tinggi $ 0.086876$ 0.086876 $ 0.086876 Sepanjang Masa $ 5.81$ 5.81 $ 5.81 Harga Terendah $ 0.055458$ 0.055458 $ 0.055458 Perubahan Harga (1J) +1.78% Perubahan Harga (1D) -9.14% Perubahan Harga (7D) -9.13% Perubahan Harga (7D) -9.13%

PokPok Golden Egg (PEGG) harga masa nyata ialah $0.078781. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEGG didagangkan antara $ 0.07725 rendah dan $ 0.086876 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEGG sepanjang masa ialah $ 5.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.055458.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEGG telah berubah sebanyak +1.78% sejak sejam yang lalu, -9.14% dalam 24 jam dan -9.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PokPok Golden Egg (PEGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 642.76K$ 642.76K $ 642.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 834.24K$ 834.24K $ 834.24K Bekalan Peredaran 8.16M 8.16M 8.16M Jumlah Bekalan 10,586,012.89381933 10,586,012.89381933 10,586,012.89381933

Had Pasaran semasa PokPok Golden Egg ialah $ 642.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEGG ialah 8.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10586012.89381933. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 834.24K.