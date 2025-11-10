POL Staked WBERA Harga Hari Ini

Harga langsung POL Staked WBERA (SWBERA) hari ini ialah $ 2.05, dengan 2.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWBERA kepada USD penukaran adalah $ 2.05 setiap SWBERA.

POL Staked WBERA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,183,768, dengan bekalan edaran sebanyak 15.71M SWBERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWBERA didagangkan antara $ 1.91 (rendah) dan $ 2.05 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.68.

Dalam prestasi jangka pendek, SWBERA dipindahkan +0.91% dalam sejam terakhir dan -5.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

POL Staked WBERA (SWBERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.18M$ 32.18M $ 32.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.47M$ 31.47M $ 31.47M Bekalan Peredaran 15.71M 15.71M 15.71M Jumlah Bekalan 15,365,400.48122224 15,365,400.48122224 15,365,400.48122224

Had Pasaran semasa POL Staked WBERA ialah $ 32.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWBERA ialah 15.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15365400.48122224. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.47M.