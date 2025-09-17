Polaris Share (POLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01484311 24J Tinggi $ 0.01502746 Sepanjang Masa $ 0.522685 Harga Terendah $ 0.00785633 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) +1.84%

Polaris Share (POLA) harga masa nyata ialah $0.01492069. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLA didagangkan antara $ 0.01484311 rendah dan $ 0.01502746 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLA sepanjang masa ialah $ 0.522685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00785633.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLA telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +1.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polaris Share (POLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.85M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.63M Bekalan Peredaran 525.99M Jumlah Bekalan 4,599,999,999.0

Had Pasaran semasa Polaris Share ialah $ 7.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLA ialah 525.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4599999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.63M.