Polinate (POLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04661549$ 0.04661549 $ 0.04661549 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +3.89%

Polinate (POLI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLI sepanjang masa ialah $ 0.04661549, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLI telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polinate (POLI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.36K$ 129.36K $ 129.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 277.95K$ 277.95K $ 277.95K Bekalan Peredaran 232.71M 232.71M 232.71M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Polinate ialah $ 129.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLI ialah 232.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 277.95K.