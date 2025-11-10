Polkacity Harga Hari Ini

Harga langsung Polkacity (POLC) hari ini ialah $ 0.00133949, dengan 13.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLC kepada USD penukaran adalah $ 0.00133949 setiap POLC.

Polkacity kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 554,849, dengan bekalan edaran sebanyak 411.40M POLC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLC didagangkan antara $ 0.0011631 (rendah) dan $ 0.00136137 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00108313.

Dalam prestasi jangka pendek, POLC dipindahkan -1.60% dalam sejam terakhir dan +9.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polkacity (POLC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 554.85K$ 554.85K $ 554.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 917.12K$ 917.12K $ 917.12K Bekalan Peredaran 411.40M 411.40M 411.40M Jumlah Bekalan 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

Had Pasaran semasa Polkacity ialah $ 554.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLC ialah 411.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 680000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 917.12K.