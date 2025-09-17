Polkadex (PDEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.062925 24J Tinggi $ 0.069202 Sepanjang Masa $ 39.38 Harga Terendah $ 0.051192 Perubahan Harga (1J) -1.27% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +13.85%

Polkadex (PDEX) harga masa nyata ialah $0.068061. Sepanjang 24 jam yang lalu, PDEX didagangkan antara $ 0.062925 rendah dan $ 0.069202 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PDEX sepanjang masa ialah $ 39.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.051192.

Dari segi prestasi jangka pendek, PDEX telah berubah sebanyak -1.27% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +13.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkadex (PDEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.31K Bekalan Peredaran 7.46M Jumlah Bekalan 7,460,000.0

Had Pasaran semasa Polkadex ialah $ 501.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PDEX ialah 7.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7460000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.31K.