Polkagold (PGOLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03499283 $ 0.03499283 $ 0.03499283 24J Rendah $ 0.03623668 $ 0.03623668 $ 0.03623668 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03499283$ 0.03499283 $ 0.03499283 24J Tinggi $ 0.03623668$ 0.03623668 $ 0.03623668 Sepanjang Masa $ 0.279468$ 0.279468 $ 0.279468 Harga Terendah $ 0.02859577$ 0.02859577 $ 0.02859577 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +1.50% Perubahan Harga (7D) +1.50%

Polkagold (PGOLD) harga masa nyata ialah $0.03537428. Sepanjang 24 jam yang lalu, PGOLD didagangkan antara $ 0.03499283 rendah dan $ 0.03623668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PGOLD sepanjang masa ialah $ 0.279468, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02859577.

Dari segi prestasi jangka pendek, PGOLD telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkagold (PGOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 353.40K$ 353.40K $ 353.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 353.40K$ 353.40K $ 353.40K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 9,999,985.0 9,999,985.0 9,999,985.0

Had Pasaran semasa Polkagold ialah $ 353.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PGOLD ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999985.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.40K.