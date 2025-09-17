Lagi Mengenai PGOLD

Polkagold Logo

Polkagold Harga (PGOLD)

Tidak tersenarai

1 PGOLD ke USD Harga Langsung:

$0.03537428
$0.03537428$0.03537428
+1.00%1D
mexc
USD
Polkagold (PGOLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:48:12 (UTC+8)

Polkagold (PGOLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03499283
$ 0.03499283$ 0.03499283
24J Rendah
$ 0.03623668
$ 0.03623668$ 0.03623668
24J Tinggi

$ 0.03499283
$ 0.03499283$ 0.03499283

$ 0.03623668
$ 0.03623668$ 0.03623668

$ 0.279468
$ 0.279468$ 0.279468

$ 0.02859577
$ 0.02859577$ 0.02859577

+0.03%

+1.09%

+1.50%

+1.50%

Polkagold (PGOLD) harga masa nyata ialah $0.03537428. Sepanjang 24 jam yang lalu, PGOLD didagangkan antara $ 0.03499283 rendah dan $ 0.03623668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PGOLD sepanjang masa ialah $ 0.279468, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02859577.

Dari segi prestasi jangka pendek, PGOLD telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkagold (PGOLD) Maklumat Pasaran

$ 353.40K
$ 353.40K$ 353.40K

--
----

$ 353.40K
$ 353.40K$ 353.40K

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,985.0
9,999,985.0 9,999,985.0

Had Pasaran semasa Polkagold ialah $ 353.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PGOLD ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999985.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.40K.

Polkagold (PGOLD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Polkagold kepada USD adalah $ +0.00038106.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Polkagold kepada USD adalah $ -0.0076238719.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Polkagold kepada USD adalah $ -0.0116312436.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Polkagold kepada USD adalah $ +0.005488542633669934.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00038106+1.09%
30 Hari$ -0.0076238719-21.55%
60 Hari$ -0.0116312436-32.88%
90 Hari$ +0.005488542633669934+18.37%

Apakah itu Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

Polkagold (PGOLD) Sumber

Polkagold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polkagold (PGOLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polkagold (PGOLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polkagold.

Semak Polkagold ramalan harga sekarang!

PGOLD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Polkagold (PGOLD)

Memahami tokenomik Polkagold (PGOLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PGOLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polkagold (PGOLD)

Berapakah nilai Polkagold (PGOLD) hari ini?
Harga langsung PGOLD dalam USD ialah 0.03537428 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PGOLD ke USD?
Harga semasa PGOLD ke USD ialah $ 0.03537428. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polkagold?
Had pasaran untuk PGOLD ialah $ 353.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PGOLD?
Bekalan edaran PGOLD ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PGOLD?
PGOLD mencapai harga ATH sebanyak 0.279468 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PGOLD?
PGOLD melihat harga ATL sebanyak 0.02859577 USD.
Berapakah jumlah dagangan PGOLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PGOLDialah -- USD.
Adakah PGOLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
PGOLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PGOLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:48:12 (UTC+8)

