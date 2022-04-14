Tokenomik Polkagold (PGOLD)

Lihat cerapan utama tentang Polkagold (PGOLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Polkagold (PGOLD) Maklumat

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

Laman Web Rasmi:
https://www.polkagold.tech/
Kertas putih:
https://www.polkagold.tech/

Polkagold (PGOLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polkagold (PGOLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 366.17K
$ 366.17K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 366.17K
$ 366.17K$ 366.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.279468
$ 0.279468$ 0.279468
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02859577
$ 0.02859577$ 0.02859577
Harga Semasa:
$ 0.03661248
$ 0.03661248$ 0.03661248

Tokenomik Polkagold (PGOLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Polkagold (PGOLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PGOLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PGOLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PGOLD, terokai PGOLD harga langsung token!

PGOLD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PGOLD? Halaman ramalan harga PGOLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.