Polkamarkets (POLK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00815358 24J Tinggi $ 0.00837572 Sepanjang Masa $ 4.18 Harga Terendah $ 0.00561973 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) -4.89%

Polkamarkets (POLK) harga masa nyata ialah $0.00835285. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLK didagangkan antara $ 0.00815358 rendah dan $ 0.00837572 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLK sepanjang masa ialah $ 4.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00561973.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLK telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkamarkets (POLK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 835.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 835.13K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Polkamarkets ialah $ 835.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 835.13K.