PolkaWar (PWAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) +15.57% Perubahan Harga (7D) +15.57%

PolkaWar (PWAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PWAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PWAR sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PWAR telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +15.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PolkaWar (PWAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.37K$ 48.37K $ 48.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.02K$ 60.02K $ 60.02K Bekalan Peredaran 71.60M 71.60M 71.60M Jumlah Bekalan 88,845,848.0 88,845,848.0 88,845,848.0

Had Pasaran semasa PolkaWar ialah $ 48.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PWAR ialah 71.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88845848.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.02K.