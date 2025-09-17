Apakah itu Pollen (POLLEN)

Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pollen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pollen (POLLEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pollen (POLLEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pollen.

Semak Pollen ramalan harga sekarang!

POLLEN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Pollen (POLLEN)

Memahami tokenomik Pollen (POLLEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POLLEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pollen (POLLEN) Berapakah nilai Pollen (POLLEN) hari ini? Harga langsung POLLEN dalam USD ialah 0.00729527 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POLLEN ke USD? $ 0.00729527 . Lihat Harga semasa POLLEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pollen? Had pasaran untuk POLLEN ialah $ 942.04K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POLLEN? Bekalan edaran POLLEN ialah 129.13M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POLLEN? POLLEN mencapai harga ATH sebanyak 0.075806 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POLLEN? POLLEN melihat harga ATL sebanyak 0.00539353 USD . Berapakah jumlah dagangan POLLEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLLENialah -- USD . Adakah POLLEN akan naik lebih tinggi tahun ini? POLLEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLLENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pollen (POLLEN) Kemas Kini Industri Penting