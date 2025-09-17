Pollo (POLLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00172958 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.95% Perubahan Harga (1D) -8.50% Perubahan Harga (7D) +122.78%

Pollo (POLLO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLLO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLLO sepanjang masa ialah $ 0.00172958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLLO telah berubah sebanyak -0.95% sejak sejam yang lalu, -8.50% dalam 24 jam dan +122.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pollo (POLLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.71K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pollo ialah $ 40.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLLO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.71K.