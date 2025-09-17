Polly (POLLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00477542 24J Tinggi $ 0.00542657 Sepanjang Masa $ 0.01234714 Harga Terendah $ 0.00198855 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +2.44% Perubahan Harga (7D) -15.88%

Polly (POLLY) harga masa nyata ialah $0.00538838. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLLY didagangkan antara $ 0.00477542 rendah dan $ 0.00542657 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLLY sepanjang masa ialah $ 0.01234714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00198855.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLLY telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +2.44% dalam 24 jam dan -15.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polly (POLLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.39M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.39M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Polly ialah $ 5.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLLY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.39M.