Polter (POLTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +6.36% Perubahan Harga (7D) -17.96% Perubahan Harga (7D) -17.96%

Polter (POLTER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLTER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLTER sepanjang masa ialah $ 1.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLTER telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +6.36% dalam 24 jam dan -17.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polter (POLTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Bekalan Peredaran 91.38M 91.38M 91.38M Jumlah Bekalan 91,383,808.12156041 91,383,808.12156041 91,383,808.12156041

Had Pasaran semasa Polter ialah $ 54.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLTER ialah 91.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91383808.12156041. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.74K.