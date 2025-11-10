Poly Meme Index Harga Hari Ini

Harga langsung Poly Meme Index (POLYMI) hari ini ialah --, dengan 4.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLYMI kepada USD penukaran adalah -- setiap POLYMI.

Poly Meme Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,463.95, dengan bekalan edaran sebanyak 882.46M POLYMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLYMI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POLYMI dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan -30.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Poly Meme Index (POLYMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Bekalan Peredaran 882.46M 882.46M 882.46M Jumlah Bekalan 956,799,530.254547 956,799,530.254547 956,799,530.254547

Had Pasaran semasa Poly Meme Index ialah $ 7.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLYMI ialah 882.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 956799530.254547. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.09K.