Tokenomik Poly Meme Index (POLYMI)

Lihat cerapan utama tentang Poly Meme Index (POLYMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:55:11 (UTC+8)
USD

Poly Meme Index (POLYMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Poly Meme Index (POLYMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.54K
Jumlah Bekalan:
$ 956.80M
Bekalan Edaran:
$ 882.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Poly Meme Index (POLYMI) Maklumat

@PolyMi_Ai is officially live on @pumpfun 🤝

HygZx5u3aaXg38grfa39Y59NSGFQXSMCUyAYWoZfpump

This is the first token I've ever launched in my life, after contributing to many huge projects behind the scenes.

❌ NFA, of course. Keep in mind we can fail, or we can succeed with $POLYMI.

Check out our product : We built the PolyMeme Index, the first AI-powered memecoin hype tracker. Features: 🔹 Live X sentiment 🔹 Search volume 🔹 Trend score 🔹 Prediction markets (powered by @Polymarket

Laman Web Rasmi:
https://polymi.ai/

Tokenomik Poly Meme Index (POLYMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Poly Meme Index (POLYMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POLYMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POLYMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POLYMI, terokai POLYMI harga langsung token!

POLYMI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju POLYMI? Halaman ramalan harga POLYMI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

