Polyagent Harga Hari Ini

Harga langsung Polyagent (POLYAGENT) hari ini ialah $ 0.00003836, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLYAGENT kepada USD penukaran adalah $ 0.00003836 setiap POLYAGENT.

Polyagent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,362, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M POLYAGENT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLYAGENT didagangkan antara $ 0.00003693 (rendah) dan $ 0.00003867 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00213733, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003187.

Dalam prestasi jangka pendek, POLYAGENT dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -12.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polyagent (POLYAGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,948,380.661982 999,948,380.661982 999,948,380.661982

Had Pasaran semasa Polyagent ialah $ 38.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLYAGENT ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999948380.661982. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.36K.