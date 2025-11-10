Polycule Harga Hari Ini

Harga langsung Polycule (PCULE) hari ini ialah $ 0.00998891, dengan 14.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PCULE kepada USD penukaran adalah $ 0.00998891 setiap PCULE.

Polycule kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,994,801, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M PCULE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PCULE didagangkan antara $ 0.00832474 (rendah) dan $ 0.01039815 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.056439, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00210334.

Dalam prestasi jangka pendek, PCULE dipindahkan -2.83% dalam sejam terakhir dan -26.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polycule (PCULE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.99M$ 9.99M $ 9.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.99M$ 9.99M $ 9.99M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,397.04 999,996,397.04 999,996,397.04

