Polyfactual Harga Hari Ini

Harga langsung Polyfactual (POLYFACTS) hari ini ialah $ 0.00331839, dengan 4.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLYFACTS kepada USD penukaran adalah $ 0.00331839 setiap POLYFACTS.

Polyfactual kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,316,634, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M POLYFACTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLYFACTS didagangkan antara $ 0.00317029 (rendah) dan $ 0.00361892 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01564973, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POLYFACTS dipindahkan -3.82% dalam sejam terakhir dan -21.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polyfactual (POLYFACTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,983,537.199763 999,983,537.199763 999,983,537.199763

Had Pasaran semasa Polyfactual ialah $ 3.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLYFACTS ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999983537.199763. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.32M.