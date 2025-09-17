Polygen (PGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.051757$ 0.051757 $ 0.051757 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -5.91% Perubahan Harga (7D) -5.91%

Polygen (PGEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PGEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PGEN sepanjang masa ialah $ 0.051757, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PGEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -5.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polygen (PGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.45K$ 41.45K $ 41.45K Bekalan Peredaran 497.77M 497.77M 497.77M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Polygen ialah $ 20.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PGEN ialah 497.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.45K.