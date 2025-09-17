Polylastic (POLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00924608$ 0.00924608 $ 0.00924608 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Polylastic (POLX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLX sepanjang masa ialah $ 0.00924608, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polylastic (POLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.88K$ 53.88K $ 53.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.86K$ 66.86K $ 66.86K Bekalan Peredaran 79.18B 79.18B 79.18B Jumlah Bekalan 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

Had Pasaran semasa Polylastic ialah $ 53.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLX ialah 79.18B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98254096178.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.86K.