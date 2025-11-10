Polymind Harga Hari Ini

Harga langsung Polymind (POLYMIND) hari ini ialah $ 0.00000815, dengan 10.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLYMIND kepada USD penukaran adalah $ 0.00000815 setiap POLYMIND.

Polymind kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,892.49, dengan bekalan edaran sebanyak 969.00M POLYMIND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLYMIND didagangkan antara $ 0.00000808 (rendah) dan $ 0.00000916 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00039445, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000808.

Dalam prestasi jangka pendek, POLYMIND dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -96.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polymind (POLYMIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Bekalan Peredaran 969.00M 969.00M 969.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Polymind ialah $ 7.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POLYMIND ialah 969.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.15K.