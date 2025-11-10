Tokenomik Polyprophet (PP)

Tokenomik Polyprophet (PP)

Lihat cerapan utama tentang Polyprophet (PP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:45:33 (UTC+8)
Polyprophet (PP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polyprophet (PP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 45.83K
Jumlah Bekalan:
$ 975.37M
Bekalan Edaran:
$ 975.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0001074
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004568
Harga Semasa:
$ 0
Polyprophet (PP) Maklumat

Polyprophet is an AI-powered prediction assistant built specifically for Polymarket traders. The project provides a Chrome extension that integrates advanced AI models fine-tuned on prediction market data to deliver instant, accurate analysis directly on Polymarket trading pages.

Unlike general-purpose AI tools, Polyprophet's models are specifically trained on actual prediction market outcomes, enabling traders to make more informed decisions based on AI insights tailored to the unique dynamics of prediction markets. The platform continuously refines its models to improve prediction accuracy and provide the most relevant analysis for market participants.

The $PP token powers the platform's subscription model with a fully deflationary tokenomics structure. 100% of subscription payments collected in $PP are permanently burned, creating constant deflationary pressure with zero revenue extraction by the team. This makes Polyprophet one of the few projects where token utility directly translates to supply reduction, ensuring that platform growth benefits all token holders through decreased circulating supply.

Premium subscribers gain access to fine-tuned AI models from multiple top-tier AI providers, offering comprehensive analysis across different prediction frameworks. The platform demonstrates real, measurable utility by permanently burning tokens from actual usage, not just theoretical promises.

Polyprophet launched on the BAGS platform and aims to become essential infrastructure for the growing Polymarket trading ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.polyprophet.com

Tokenomik Polyprophet (PP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Polyprophet (PP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PP, terokai PP harga langsung token!

PP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PP? Halaman ramalan harga PP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

