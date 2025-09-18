PolyPup (PUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.138166 24J Tinggi $ 0.139343 Sepanjang Masa $ 289.33 Harga Terendah $ 0.126485 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.23% Perubahan Harga (7D) -1.58%

PolyPup (PUP) harga masa nyata ialah $0.138167. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUP didagangkan antara $ 0.138166 rendah dan $ 0.139343 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUP sepanjang masa ialah $ 289.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.126485.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUP telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PolyPup (PUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 896.65 Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 6,489.0

Had Pasaran semasa PolyPup ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 6489.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 896.65.