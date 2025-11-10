Polyswipe Harga Hari Ini

Harga langsung Polyswipe (SWIPE) hari ini ialah --, dengan 10.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWIPE kepada USD penukaran adalah -- setiap SWIPE.

Polyswipe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 214,743, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SWIPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWIPE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00160508, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SWIPE dipindahkan +4.76% dalam sejam terakhir dan -39.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Polyswipe (SWIPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.74K$ 214.74K $ 214.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 214.74K$ 214.74K $ 214.74K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Polyswipe ialah $ 214.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWIPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 214.74K.